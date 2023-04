Maltempo, collegamento Termoli-Tremiti rinviato al pomeriggio

Il maltempo blocca la sistemazione degli stabilimenti balneari lungo la costa molisana. I gestori dei lidi hanno preferito interrompere i lavori sulla spiaggia e nelle strutture in vista dell'avvio della nuova stagione a causa della pioggia e del freddo. "C'è stato qualche piccolo danno - dichiara il presidente del Sib Molise Domenico Venditti - risolto subito".

La pioggia di oggi e le avverse condizioni meteo hanno determinato anche il rinvio dei collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave "Santa Lucia" salperà nel pomeriggio.

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Montorio nei Frentani (Campobasso) per liberare la carreggiata da acqua mista a fango. (ANSA).