Scuola: istituto Termoli vince 'La cittadinanza del mare'

(ANSA) - TERMOLI, 15 APR - L'Istituto Boccardi-Tiberio di Termoli con il progetto di un catamarano autosufficiente a livello energetico è vincitore del concorso nazionale "La cittadinanza del Mare". Gli studenti hanno ottenuto il riconoscimento per il progetto "Smart Sea" cioè l'estensione del concetto di "Smart City" al mare.

L'iniziativa, promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, dal Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, si è svolta nel Porto antico di Genova.

A ritirare il premio, la dirigente del Boccardi Tiberio Concetta Cimmino con i docenti Barbara Mammarella; Mattia Cerino, Francesco Lella e gli studenti dell'indirizzo Nautico: Federica Benenati, Cristian Santini, Luca D'Ambrosio, Giovanni Castiglia. Con il gruppo di lavoro anche i professori Costantino Squeo e Lorella Di Filippo.

Gli studenti hanno elaborato un'imbarcazione ad impatto zero presentando una nuova idea di navigazione che gestisce le risorse in modo intelligente, mira a diventare economicamente sostenibile ed autosufficiente dal punto di vista energetico oltre a migliorare la qualità di vita dei vacanzieri.

Attraverso il fotovoltaico e la propulsione velica, sostituita da quella elettrica in condizioni meteomarine avverse, gli studenti hanno realizzato un prodotto innovativo.

Grazie ad un videogame e con il supporto di diversi software, hanno progettato e realizzato il modello 3D del catamarano che è stato presentato alla Città della Scienza di Napoli durante la manifestazione europea di diffusione della cultura scientifica e tecnologica FuturoRemoto.

"Sono molto fiera - dichiara la preside Cimmino - della determinazione e professionalità dei docenti che hanno partecipato al progetto e sono particolarmente grata alla passione che gli studenti hanno profuso per realizzare l'attività. E' un modo concreto per sperimentare cosa si intenda per scuola a contatto con la realtà. Alle ragazze e ai ragazzi che si sono cimentati nella sfida auguro di cuore buon vento".

