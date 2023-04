Regionali:Molise;Lotito (FI), partiamo da programma concreto

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 APR - "In vista delle prossime regionali in Molise, con gli alleati di centrodestra abbiamo condiviso la volontà di partire da un programma comune, che sia serio, chiaro ed efficace e che possa creare le condizioni per il rilancio della regione. Vogliamo fissare obiettivi concreti da raggiungere nel breve, medio e lungo termine. In questo quadro, un candidato presidente credibile, forte e autorevole, non può che rappresentare un valore aggiunto". Così a TeleMolise il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise Claudio Lotito.

"I molisani - ha proseguito - meritano risposte concrete.

Penso, ad esempio, al campo della sanità: dobbiamo creare infrastrutture sanitarie che tengano conto delle peculiarità demografiche e territoriali della regione, a partire dal principio della prossimità per assicurare assistenza anche a chi vive nelle aree interne. Questo può avvenire attraverso stanziamenti adeguati e la valorizzazione della partnership tra pubblico e privato. Quanto all'economia, la Zes e il Pnrr sono grandi opportunità da sfruttare al meglio. Nei giorni scorsi ho incontrato il commissario della Zes proprio per affrontare questi temi. Infine - ha concluso - stiamo cercando soluzioni per ripianare il disavanzo regionale e riallineare i conti".

