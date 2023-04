Comunali: presentate liste in 14 centri, voto a maggio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 APR - E' scaduto a mezzogiorno il termine per la presentazione delle liste nei 14 Comuni molisani che andranno alle urne il 14 e 15 maggio per le elezioni amministrative.

Il Comune più grande interessato dalla tornata elettorale è Venafro (Isernia), con 11mila residenti, dove sono quattro le liste presentate: si ricandida il sindaco uscente Alfredo Ricci, sfidato dall'ex sindaco Enzo Bianchi e da Luigi Viscione e Anna Ferreri. Sfida a due invece sia a Larino (Campobasso), dove il sindaco uscente Pino Puchetti se la vedrà con Vito Di Maria, che a Guglionesi (Campobasso) dove guidano le liste in campo Gianfranco Del Peschio e Antonio Tomei.

Quanto ai Comuni più piccoli, in provincia di Campobasso: a Montorio nei Frentani il sindaco uscente Nino Ponte ci riprova e il suo avversario è Michele Liguori, ma sono state presentate in paese anche quattro liste di non residenti, soprattutto appartenenti alle forze dell'ordine; tre i candidati a Vinchiaturo: il primo cittadino uscente Luigi Valente, Giuseppe Minicucci e Giacomo dell'Aquila; corsa a tre anche a Oratino tra Antonio Cosenza, Loredana Latessa e Orlando Iannotti; a Ripabottoni due candidati, Michele Frenza e Orazio Civetta; Macchia Valfortore vede un duello tra l'uscente Gianfranco Paolucci e Simona Cifelli, ma è stata presentata anche una terza lista di non residenti. Proprio i non residenti dominano a Salcito dove sono state presentate sette liste, solo due sono composte da abitanti del posto, quella del sindaco uscente Giovanni Gallo e quella guidata da Simone Di Claudio. Stessa situazione a Campochiaro con 8 liste: in campo per la fascia tricolore la sindaca uscente Simona Valente, Dorothy Albanese e Nicola Capparelli, le altre cinque liste sono composte principalmente da agenti. In provincia di Isernia: a Sessano del Molise il sindaco uscente Pino Venditti sfida Angelo Rauso; a Montaquila ci riprova l'uscente Marciano Ricci che si trova come avversario Antonio Roccio; a Belmonte del Sannio sfida a tre tra Errico Borrelli, Adele Scoppa e Roberto Nardella. A Castelpizzuto, comune più piccolo del Molise al voto, la prima cittadina uscente Carla Caranci contro Marino Orsi. (ANSA).