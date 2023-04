Musica: al via domani da Isernia tour Niccolò Fabi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 APR - Al via domani, sabato 15 aprile, con la data zero a Isernia, il nuovo tour di Niccolò Fabi "Meno per Meno tour", organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest. Il concerto è in programma all'Auditorium Unità d'Italia alle 21.

Nello spettacolo, che Fabi porterà nei principali teatri italiani nelle prossime settimane, ci sono due parti distinte: la prima in cui rivivrà intimamente insieme al pubblico 25 anni di parole e musica, la seconda, rivolta al futuro, in cui presenterà per la prima volta live l'ultimo album "Meno per Meno", accompagnato per l'occasione dal suono dell'Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi. I biglietti per la data zero sono in vendita sui circuiti online. Gli ultimi tagliandi saranno inoltre messi in vendita prima del concerto, dalle 19, al botteghino dell'auditorium. (ANSA).