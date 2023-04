Sanità: sit-in sindaci al ministero, sostegno da Comitato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 APR - Solidarietà e sostegno ai sindaci molisani che il 18 aprile effettueranno un sit-in al ministero della Salute per rappresentare le criticità del Sistema sanitario regionale (Ssr) da parte del 'Comitato pro Cardarelli' di Campobasso. "I sindaci molisani - si legge in una nota - evidenziano quanto ormai è chiaro ed evidente: la situazione sanitaria molisana è al collasso". Diverse le problematiche che verranno sottoposte all'attenzione del ministro della Salute, Orazio Schillaci: azzeramento del debito sanitario, stop al commissariamento, concorsi e numero chiuso delle facoltà sanitarie, posti lasciati vacanti dopo i pensionamenti, la situazione del 118. Intanto il Comitato "continuerà la sua battaglia a sostegno della sanità pubblica che fornisca servizi degni di un sistema sanitario che era considerato uno dei migliori al mondo in cui le strutture ospedaliere e la medicina territoriale contribuiscano all'unisono per dare garanzie di salute ai cittadini". (ANSA).