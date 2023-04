Sanità: Roberti, da ultimi Governi poca attenzione a Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 APR - "Andremo a Roma perché vogliamo sapere, attraverso la delegazione che dialogherà col Ministro Orazio Schillaci, quali sono le soluzioni per la sanità molisana. L'auspicio è che possa darci delle risposte concrete anche alla luce del fatto che gli ultimi Governi non hanno dato le giuste attenzioni alla nostra regione". Così, il Presidente della Provincia di Campobasso e primo cittadino di Termoli Francesco Roberti alla presentazione a Campobasso della manifestazione dei sindaci a Roma in programma martedì 18 aprile.

"Credo che saranno tante le fasce tricolori dei Comuni del Molise. Noi abbiamo una grande responsabilità - aggiunge Roberti -, che è quella di dare risposte ai cittadini, che sul tema sanità sono visibilmente preoccupati. E non è un problema di sanità pubblica o privata, è una situazione per la quale i cittadini vogliono vedersi riconosciuto il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato. Il Molise è in commissariamento da troppo tempo e questa situazione è un limite per i cittadini molisani. Occorre trovare una soluzione. Siamo ben consci che ci sono dei tempi burocratici ma se mai si inizia a pensare seriamente alla nostra regione, mai arriveremo alla risoluzione dei nostri annosi problemi".

Roberti sottolinea l'imminente arrivo della stagione estiva e dei turisti. Per gli ospedali di Termoli e Isernia la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente.

"Voglio rimarcare l'attenzione su un aspetto: siamo alle porte dell'estate e, a breve, gli ospedali di Termoli e Isernia andranno ancor più in crisi, a causa di alcuni pensionamenti - conclude il Presidente della Provincia di Campobasso -. Tra qualche settimana il basso Molise vedrà un aumento esponenziale di persone presenti sul territorio con ulteriore aggravio di lavoro per gli operatori sanitari del San Timoteo. L'auspicio è quello che il Governo possa darci delle risposte concrete anche alla luce del fatto che gli ultimi Governi non hanno dato le giuste attenzioni alla nostra regione". (ANSA).