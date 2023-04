Prestito green e rinegoziazione mutui, focus a Cciaa Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 APR - 'Il nuovo modello di finanziamento d'impatto, il Prestito green e la Rinegoziazione dei mutui 2023': è il tema dell'incontro che si svolgerà il 18 aprile alle 11 nella sede della Camera di Commercio del Molise a Campobasso. L'evento, organizzato dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp) in collaborazione con Anci Molise, vuole rappresentare un'occasione di confronto con gli enti per condividere i nuovi criteri di valutazione ed erogazione dei finanziamenti e per presentare il Prestito green, il nuovo prodotto a tasso agevolato nato per sostenere gli investimenti di finanza sostenibile. Inoltre, verrà presentata l'iniziativa straordinaria di rinegoziazione dei mutui Cdp del corrente anno volta a favorire la gestione attiva del debito degli enti locali. (ANSA).