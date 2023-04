Formazione,ok Regione a corsi turismo e beni enogastronomici

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 APR - Approvato e finanziato dalla Regione Molise un percorso formativo organizzati da "Iaros International", ente con sede a Campobasso.

Si tratta di tre corsi di formazione:"Tecnico del marketing turistico", "Operatore turismo esperienziale outdoor" e "Tecnico per la valorizzazione dei beni enogastronomici". I progetti hanno come finalità la formazione di individui dai 18 ai 65 anni. Sono previste 780 ore di formazione, di cui 197 di aula didattica, 103 di pratica laboratorio e 480 di stage/work experience presso le aziende partner del progetto, poi un esame per il conseguimento della qualifica professionale.

Ammessi 10 partecipanti al corso, più gli "uditori" che non potranno superare la quota del 30% e che non avranno diritto come gli altri all'indennità di frequenza.

Gli allievi approfondiranno durante le lezioni varie materie, tra le quali la lingua inglese, le tecniche di comunicazione e marketing, le tecnologie informatiche, lo studio dell'organizzazione di un'azienda turistica, la storia della cultura del cibo mediterraneo e l'economia e il marketing dei prodotti agroalimentari, mentre sul campo acquisiranno l'esperienza e le competenze necessarie per intraprendere un nuovo percorso lavorativo.

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il 2 maggio prossimo. (ANSA).