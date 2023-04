Spariti due cani da tartufo nell'Isernino, indagano Cc

(ANSA) - CASTELPETROSO, 12 APR - Due cani padronali sono spariti da alcune settimane: il proprietario ha presentato denuncia ai carabinieri di Cantalupo nel Sannio (Isernia).

Secondo quanto si è appreso, sono cani da tartufo che il proprietario teneva in un'area recintata a Castelpetroso (Isernia). Dopo i numerosi appelli e la ricerca incessante di Sally e Billy, senza alcun esito, l'uomo si è recato in caserma facendo aprire un'indagine. Non si esclude che possano essere stati rubati. (ANSA).