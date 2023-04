Salute donna: screening gratuiti al Cardarelli di Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 APR - Screening gratuiti all'ospedale Cardarelli di Campobasso per le donne in menopausa.

L'iniziativa, nell'ambito della 'Giornata nazionale della Salute della Donna' organizzata dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile negli ospedali 'Bollino rosa'. Il 20 e 21 aprile sarà possibile effettuare le visite presso gli ambulatori di Diabetologia del nosocomio regionale, dalle 8 alle 14, previa prenotazione. E' possibile prenotarsi presso il Call center al numero telefonico 08741866000 fino al 15 aprile, dalle 9 alle 12. Non è necessaria l'impegnativa del medico curante. (ANSA).