Polizia: iniziative a Campobasso per anniversario Fondazione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 APR - Le celebrazioni per il 171/o anniversario della Fondazione della Polizia si sono tenute questa mattina a Campobasso con diversi appumtamenti. Alle 9 davanti alla lapide in memoria di Giulio Rivera, l'agente molisano della scorta di Aldo Moro ucciso nell'agguato di via Fani, è stata deposta una corona per onorare i caduti della Polizia. Subito dopo si è tenuta una cerimonia all'aula magna dell'Università del Molise alla presenza di tutte le autorità locali.

Dopo la lettura dei messaggi del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del ministro dell'Interno Piantedosi, il momento centrale è stato l'intervento del questore Vito Montaruli che ha tracciato anche un bilancio dell'attività svolta sul territorio dalla Polizia negli ultimi mesi.

Infine sono stati consegnati i riconoscimenti a 19 agenti che si sono distinti per meriti di servizio. Sempre in mattinata in piazza Gabriele Pepe si sono svolte anche alcune iniziative dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, con moto e auto di servizio. In piazza anche un gazebo della Polizia Scientifica e uno spazio informativo dedicato all'associazione "DonatoriNati" per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione di sangue. (ANSA).