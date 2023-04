Polizia: celebrazioni a Isernia per 171/o anniversario

(ANSA) - ISERNIA, 12 APR - Numero dei reati, complessivamente, in calo in provincia di Isernia, grazie a un forte incremento delle attività di prevenzione. E' il dato reso noto dal Questore di Isernia, Vincenzo Macrì, durante la cerimonia per il 171/o anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Il periodo di riferimento va dal primo aprile 2022 al 31 marzo 2023, ma con una postilla per i furti in appartamento perché segnalano un piccolo incremento.

Un fenomeno che preoccupa la popolazione cui Macrì si è rivolto: "I dati sono confortanti - ha detto a margine della cerimonia - anche se rimane un terreno ristretto che deve essere aggredito e può essere aggredito solo ricorrendo a un concetto si sicurezza partecipata in cui anche i privati cittadini si facciano carico di un minimo di investimenti in tecnologia a difesa dei loro beni. Se non ci sarà questa sensibilità da parte dei cittadini, sarà per noi davvero molto difficile andare oltre quello che è stato già fatto. Ricordo a tutti l'intervento, a giugno dello scorso anno, in un supermercato di Isernia: una rapina con sequestro di persona, siamo intervenuti, i rapinatori sono stati arrestati in 15 minuti, importante è stato il contributo della cittadinanza".

"Noi ci siamo - ha concluso il Questore - esserci sempre non è solo un motto, a questo motto noi diamo un significato che si traduce ogni giorno in azioni concrete". Alla festa per l'anniversario della fondazione della Polizia di Stato hanno partecipato anche le scuole secondarie di secondo grado della città, grazie a un progetto nazionale, fortemente sostenuto dal Questore, dal titolo "Scegli il tuo esempio di legalità…scegli la legalità" hanno presentato lavori artistici, video e riflessione per ricordare le vittime innocenti della mafia.

