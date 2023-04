Demografia: Molise, tasso mortalità oltre doppio di natalità

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 APR - In Molise la natalità sale leggermente e, nel 2022, è pari a 5,8 neonati per mille abitanti (contro i 5,7 del 2021), mentre il tasso di mortalità è pari a 14,7 per mille abitanti, invariato rispetto all'anno precedente.

E' quanto emerge dagli indicatori demografici Istat aggiornati al 2022.

Le nascite, nel 2022, sono state 1.700, pari al -0,5% rispetto al 2021 (-1,9% in Italia). Il dato è in aumento nell'Isernino (+3,3%), mentre scende nel Campobassano (-2,1%).

Il numero medio di figli per donna è pari a 1,09 (1,08 nel 2021). L'età media al parto, in Molise, è di 32,9 anni (32,4 in Italia).

La speranza di vita alla nascita è di 79,3 anni per gli uomini (80,5 in Italia), in aumento rispetto all'anno precedente, e 84,4 per le donne (84,8 in Italia), invariata; i dati sono in aumento in entrambe le province, ad eccezione delle donne nell'Isernino, che fanno registrare una riduzione della speranza di vita pari a 0,3 anni.

I decessi, lo scorso anno, sono stati 4.300, in calo dello 0,8% rispetto al 2020 (+1,7% in Italia); crescono nella provincia di Isernia (+3%), mentre scendono in quella di Campobasso (-2,3%) (ANSA).