Pellegrinaggio "Madonna a Lungo", vescovo guida processione

(ANSA) - TERMOLI, 11 APR - Un pellegrinaggio di circa 5 km a partire dal centro di Termoli fino alla periferia, alla Chiesa di Santa Maria in Valentino, nota come "Madonna a lungo". A Termoli, all'indomani del "Lunedì in Albis", si festeggia la ricorrenza religiosa nel santuario situato tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso).

La giornata si è aperta all'alba con la lunga processione guidata dal vescovo Gianfranco De Luca, iniziata dalla Cattedrale nel Borgo Antico. Il presule, per il nono anno consecutivo, ha guidato il corteo religioso verso il santuario, con una sosta alla Madonna delle Grazie. All'arrivo a Santa Maria in Valentino subito una messa alle ore 8. Per l'intera giornata da Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, Guglionesi e paesi limitrofi si sono recati fedeli davanti alla Chiesa per poi restare nell'area verde adiacente. Diverse le celebrazioni che caratterizzano l'intera giornata, fino alle 16.30 quando è prevista la benedizione dei bambini. (ANSA).