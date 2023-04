Musica: esce in vinile ultimo disco di Spidalieri

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 APR - Dopo il successo online, 'Il segno dell'acqua' di Raffaele Spidalieri (Materiali Musicali) esce anche in vinile. Il disco del cantautore di Campobasso che da anni vive in Toscana, è disponibile da oggi dopo la prima pubblicazione digitale avvenuta alla fine dello scorso anno.

Una scelta che segue una precisa idea artistica oltre che etica, come spiega lo stesso Spidalieri: "Uno dei peggiori aspetti della nostra società è quello di non dare valore alle cose. Perché la maggior parte delle cose, ormai, sono virtuali e dematerializzate. La scelta del vinile è basata proprio su questo concetto. Restituire la concretezza e la tangibilità alle cose. Soprattutto quelle che hanno visto il lavoro e la passione delle tante persone che hanno partecipato alla loro realizzazione. Così deve essere per le mie canzoni. Per rispetto".

E ancora: "La musica liquida è comoda, ma la comodità spesso non dà valore. Un tempo la musica si acquistava, si curava, si ascoltava, guardava, leggeva, conservava. Ancora oggi abbiamo dischi di 30 anni e oltre e portiamo loro rispetto. Sono oggetti che esistono ed esisteranno per sempre". Hanno partecipato alla realizzazione di questo album, oltre alla voce, chitarre e synth di Raffaele Spidalieri, anche: Mauro Grossi al pianoforte e tastiere, Luca Ravagni ai fiati, tastiere e programmazioni elettroniche, Diego Perugini alle chitarre, Franco Fabbrini e Ares Tavolazzi ai bassi elettrici e contrabbasso, Andrea Beninati, Gianni Cerone, Gianluca Meconcelli alla batteria e alle percussioni.

Nel disco di Spidalieri (che nella sua lunga carriera musicale, proseguita sempre in parallelo all'attività di apprezzato medico neurologo, ha già pubblicato diversi dischi, realizzato spettacoli teatrali e centinaia di concerti in tutta Italia) ci sono dodici tracce nelle quali il cantautore campobassano ha messo pezzi di strada, libri, esperienze, ambizioni ed auspici, consapevolezze, speranze, buone energie. Ma anche fallimenti, autori classici, viaggi nella profondità della sua anima e del suo inconscio. Spidalieri ha inserito queste cose nelle sue canzoni, sperando che in qualche modo possano accendere delle piccole fiammelle di nuova vita in chi le ascolta. (ANSA).