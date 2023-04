Lavoro, Molise, difficile reperire figure professionali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 APR - In Molise ad aprile 2023 sono previste 1.540 assunzioni nelle imprese locali, 1.100 per la provincia di Campobasso, 430 in quella di Isernia, ma la percentuale di reperimento delle figure professionali richieste sfiora il 50 per cento a causa della mancanza di candidati o per preparazione inadeguata. E' quanto emerge dalle rilevazioni mensili del Sistema informativo Excelsior realizzate da Unioncamere in accordo con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). Nel trimestre aprile-giugno sono invece previste 6.360 assunzioni di cui il 68,3 per cento nel settore dei servizi e il 31,7 per cento in quello dell'industria. (ANSA).