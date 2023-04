Pasqua: Vescovo Termoli celebra messa e lavanda a Lucito

(ANSA) - LUCITO, 07 APR - Una lunga celebrazione del Vescovo di Termoli-Larino Gianfranco De Luca a Lucito per incontrare le comunità più lontane della Diocesi del Basso Molise e condividere con loro uno dei momenti più intensi della Pasqua: la messa in coena domini.

Davanti alla chiesa madre di Lucito piena, il presule ha lavato i piedi a 12 persone: giovani, lavoratori, genitori e nonni in rappresentanza di tutta la comunità di Lucito.

Mons. De Luca ha ricordato nell'omelia la realtà più profonda di ogni segno del Giovedì Santo: partendo dal pane e dal vino, come invito a sedersi a mensa a nutrirsi e a dissetarsi, passando per l'acqua, il catino, la brocca e il grembiule. In tanti hanno visitato gli altari della deposizione della lunga serata del "giovedì santo" realizzati in numerose chiese. A Termoli gruppi di giovani hanno girato i luoghi sacri del territorio. (ANSA).