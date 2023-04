Colletorto, uovo gigante di luci davanti a scalinata nel borgo

(ANSA) - COLLETORTO, 06 APR - All'interno oltre duemila piccole uova di cioccolato incastonate in una struttura fatta a mano dai maestri artigiani alta 5 metri. E' l'uovo gigante realizzato a Colletorto (Campobasso) e posizionato nel borgo antico del paese di neanche duemila abitanti. L'iniziativa, per le festività pasquali, è stata curata dalla "Pro-loco Angioina" e, in pochi giorni, ha attirato visitatori dai centri vicini e dalla costa molisana. L'idea è della presidente Maria Rosati, l'uovo è stato realizzato in ferro dagli artigiani di Colletorto in circa un mese.

"A nostro avviso è l'uovo più alto d'Italia - dichiara la presidente Maria Rosati - Abbiamo ricevuto contatti da Roma, Milano, arrivano in visita dai paesi vicini. Dalla Germania e dall'Argentina ci hanno telefonato amici".

"L'uovo gigante si trova vicino alla scalinata in pietra - conclude Maria Rosati - illuminata la sera, uno spettacolo. Non ci aspettavamo questo risultato quando l'abbiamo realizzato. Per noi è stato un divertimento e un momento di gioia comune".

