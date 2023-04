Marcinelle: figlio vittima, continuo la ricerca di mio padre

(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA, 05 APR - Aveva 3 anni quando perse il padre nella tragedia di Marcinelle ed oggi si trova in Belgio per seguire da vicino i risultati ufficiali degli accertamenti sul Dna condotti sulle 14 vittime, senza ancora un nome, della tragedia nella miniera di carbone di "Bois du Cazier" accaduta l'8 agosto del 1956.

Lui è Michele Cicoria di San Giuliano di Puglia, 71 anni, impegnato da 4 anni nella battaglia per ritrovare il corpo del padre Francesco Cicoria, morto nel dramma infinito in cui persero la vita 262 minatori di cui 136 immigrati italiani che si trovavano ad oltre mille metri sotto terra.

Michele Cicoria con una lettera inviata al Ministro degli Esteri del Governo Conte Milanesi chiese impegno a sostegno delle famiglie che non erano riuscite a ritrovare i congiunti tra le vittime della miniera. Lui stesso si sottopose all'esame del dna per trovare il genitore ed oggi, in occasione dei risultati ufficiali, si trova proprio in Belgio, nel sito minerario di Bois du Cazier. Purtroppo per lui, promotore della richiesta di riconoscimento dei minatori deceduti senza ancora un'identità, non c'è stato un epilogo positivo.

"Sono quattro anni che sto lottando per cercare di ritrovare mio padre - dichiara all'Ansa Cicora -. E' stata una battaglia estenuante ma c'è ancora un po' di speranza. Oggi, sono a Bois De Cazier, nel sito minerario della tragedia dove ho partecipato ad una cerimonia, una messa solenne e poi in cimitero. Sono felice che questa iniziativa abbia permesso a due famiglie, una italiana e una belga, di ritrovare i propri cari. Ho avuto modo di conoscere i parenti del minatore italiano identificato, Dante Di Quilio, originario dell'Abruzzo, era di Alanno, che vivono a Milano. Mio padre non è stato ancora identificato. La speranza si riduce ma non muore. Non mollo". Michele Cicoria, originario di San Giuliano di Puglia, vive a Londra. Ieri intanto è stato annunciato il riconoscimento di due vittime tra cui l'abruzzese Dante Di Quilio. (ANSA).