Celiachia:nel 2021 in Molise 1.067 casi,donne le più colpite

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 APR - In Molise nel 2021 si contavano 1.067 celiaci, di cui 289 maschi e 778 femmine. E' quanto si apprende dalla Relazione annuale al Parlamento del Ministero della Salute. Nello stesso periodo la spesa per l'erogazione degli alimenti senza glutine in esenzione erogata dalla Regione è stata di circa 1,2 milioni di euro (1.187.325) con una media pro-capite di 1.113 euro, la più alta d'Italia (media nazionale 965 euro). Dal report di apprende che la fascia di età più colpita (747) è quella che va da dai 18 ai 59 anni. A seguire: 14-17 anni (104), over 60 (97), 10-13 anni (72), 6-9 anni (32), 6 mesi-5 anni (15). La legge 123/2005 prevede che le mense scolastiche, ospedaliere e quelle annesse alle strutture pubbliche debbano garantire il pasto senza glutine ai celiaci che ne fanno richiesta. Dall'anagrafe regionale risulta che nel 2021 le mense riconducibili alle tipologie previste dalla norma erano in totale 18 così ripartite: 9 scolastiche, 5 ospedaliere e 4 pubbliche. (ANSA).