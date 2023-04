Pnrr, Campobasso, nuova scuola e parcheggio, ok da Giunta

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 APR - La Giunta comunale di Campobasso ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un parcheggio in Piazza della Repubblica e per la demolizione e ricostruzione della scuola 'F.D'Ovidio'. Gli interventi rientrano nell'ambito della Misura 5 del Pnrr e del Cis per un totale di oltre 21 milioni di euro. Il nuovo edificio scolastico sarà composto da tre livelli: il piano terra sarà destinato ad uffici, il primo piano accoglierà le aule e i relativi servizi del ciclo delle elementari e il secondo piano sarà destinato alle medie. L'altro intervento, strettamente connesso al primo, prevede lo sbancamento di buona parte di Piazza della Repubblica al fine di realizzare un parcheggio multipiano con una capacità totale di circa 350 posti auto. (ANSA).