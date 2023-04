Grano, Coldiretti Molise, preoccupati per calo prezzi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 APR - "Allarme e preoccupazione" vengono espressi da Coldiretti Molise per il continuo calo del prezzo del grano duro registrato nelle ultime settimane. "Una caduta libera impressionante e ingiustificata se non strettamente legata a una speculazione - spiega il direttore regionale dell'Organizzazione, Aniello Ascolese - una tendenza al ribasso che gli agricoltori non possono assolutamente permettersi dopo il forte rincaro dei costi di produzione e la siccità dello scorso anno che hanno fatto crollare la produzione".

"A livello nazionale - osserva Coldiretti - la speculazione in atto, a causa del conflitto, si sposta dai mercati finanziari ai prodotti agricoli dove le quotazioni dipendono sempre meno dall'andamento reale della domanda e dell'offerta e sempre più dai movimenti finanziari e dalle strategie di mercato che trovano nei contratti derivati 'future' uno strumento su cui chiunque può investire acquistando e vendendo solo virtualmente il prodotto a danno degli agricoltori e dei consumatori".

L'organizzazione ha fornito anche alcuni dati: in Molise nel 2021 la produzione di grano duro è stata pari a 2.184.800 quintali, mentre nel 2022 è scesa a 1.368.000 quintali.

"L'anomalia - spiega Ascolese - sta nel fatto che a fronte di una minore produzione di grano duro italiano 100% il prezzo dello stesso diminuisce, mentre non sembra diminuire la produzione dei suoi derivati, a partire dalla pasta 100% made in Italy. Come può avvenire ciò?". (ANSA).