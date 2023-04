Edilizia scolastica: Campobasso, si lavora a 'scuola ponte'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 APR - Posizioni diverse tra la maggioranza a guida M5s e le opposizioni sull'ipotesi di realizzazione di una 'scuola ponte' alla 'Cittadella dell'economia' in contrada Selvapiana dove ospitare, secondo le necessità, studenti, personale didattico e tecnico-amministrativo di alcune scuole che saranno demolite e ricostruite. Questa mattina a Palazzo San Giorgio l'argomento è stato al centro del dibattito nel corso del Consiglio comunale monotematico. Ai lavori hanno partecipato anche alcuni dirigenti scolastici, docenti e rappresentanti di comitati cittadini.

Dagli scranni sono emerse varie posizioni su quella che è stata definita la 'più grande operazione di edilizia scolastica' degli ultimi decenni. La proposta della maggioranza pentastellata va dunque in direzione della realizzazione di una struttura 'ponte' nella periferia della città, in contrada Selvapiana, per un costo stimato di circa 3,5 milioni di euro. Dai banchi dell'opposizione, invece, profondo scetticismo sull'ipotesi di localizzazione in quella zona e sull'idoneità della struttura ad ospitare tutte le attività didattiche. I lavori del Consiglio sono stati aggiornati al pomeriggio. (ANSA).