Bar e ristoranti, in Molise chiusure doppiano aperture (2)

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 APR - In Molise nel 2022 erano 1.894 le imprese attive impegnate nei servizi di ristorazione: il 59,3% composto da ditte individuali, il 17,3% da società di persone, il 22,1% da società di capitali e il restante 1,3% da altre forme societarie. E' quanto emerge dal Rapporto annuale sulla ristorazione presentato da Fipe-Confcommercio. I bar senza cucina presenti in regione erano 849, gestiti da ditte individuali (66,5%), società di persone (16,3%), società di capitale (16,7%) e altre forme (0,5%). Numeri superiori alla media nazionale le imprese femminili nella regione (31,2%) rispetto al 28,2%; sotto la media nazionale invece le imprese straniere (8,2% in Molise) rispetto al 12,9 % nel Paese. In Italia nel 2022 erano 336 mila le imprese operative nel mercato della ristorazione. Di queste, 9.526 hanno avviato l'attività nel corso dell'anno (52 nel Molise), mentre sono quasi 20.139 quelle che hanno abbassato le saracinesche con un saldo negativo di oltre 10.600 unità (113 nel Molise) dietro il quale ci sono diverse concause: dagli strascichi della crisi pandemica, al forte incremento dei costi in particolare delle materie prime e dell'energia (+200%) che hanno fortemente eroso i margini operativi delle imprese. Lo studio, tuttavia, sottolinea come la spinta inflattiva del settore sia stata più contenuta di quanto avvenuto a livello generale, con un incremento dei prezzi del 5% rispetto all'8,1% registrato per l'intera economia nel corso del 2022. Un dato che rivela una certa difficoltà delle imprese nel gestire la fase di aggiustamento dei listini, dovuta a valutazioni di contesto ma anche a scelte conservative, fatte spesso per paura di perdere clientela che per giusta consapevolezza. (ANSA).