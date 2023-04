Gdf scopre 20 operai in nero, 7 anche con reddito cittadinanza

(ANSA) - LARINO, 03 APR - La Guardia di Finanza di Larino (Campobasso) ha scoperto venti lavoratori in nero in Basso Molise, sette dei quali intascavano anche il reddito di cittadinanza, con un'evasione fiscale calcolata pari a circa mezzo milione di euro. Gli operai irregolari sono stati tutti sanzionati, i datori di lavoro sono stati segnalati agli Uffici territoriali del Lavoro per la regolarizzazione dei contratti. I percettori del reddito di cittadinanza sono stati deferiti agli Uffici Inps al fine di rivedere l'indebita fruizione e operare le successive attività di recupero delle somme di denaro.

(ANSA).