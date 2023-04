Comune Termoli, piscina parco rinnovata, attiva per l'estate

(ANSA) - TERMOLI, 03 APR - Ultimati i lavori di ristrutturazione della piscina del parco comunale di Termoli.

L'Amministrazione comunale, con l'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Ferrazzano, ha consegnato l'impianto, completamente rinnovato all'azienda Larivera di Termoli. La ditta è aggiudicataria del project-financing relativo al trasporto pubblico locale che prevede anche la gestione e la manutenzione del parco "Girolamo Lapenna" e della stessa struttura sportiva.

Presenti in Municipio, al momento della consegna, i dirigenti municipali Gianfranco Bove e Silvestro Belpulsi. "L'impianto torna, così, agli antichi splendori e sarà nuovamente fruibile da residenti e turisti - commenta il sindaco Francesco Roberti - Il principale polmone verde della città potrà così fregiarsi nuovamente di una struttura che, negli anni, ha consentito a tanti termolesi di praticare il nuoto libero e a tanti altri di seguire corsi di nuoto e avviare la propria esperienza agonistica. Ricordiamo che l'impianto ha la predisposizione ad essere utilizzato sia come vasca da 50 metri sia 2 da 25 metri".

Soddisfazione è stata espressa anche dall'Assessore Ferrazzano. "L'inaugurazione del nuovo impianto è prevista per il prossimo 10 giugno - sottolinea - Poi potrà essere aperto al pubblico. Verrà inizialmente destinato alle attività della Federazione Italiana Nuoto e, nel periodo estivo, potrà essere utilizzata anche da cittadini e turisti. Nel prossimo autunno dovrebbero iniziare i lavori di copertura". (ANSA).