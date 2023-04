Mattarella consegna onorificenza a molisana Mastroiacovo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 MAR - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato questa mattina l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana alla molisana Maria Mastroiacovo, 54 anni, di Trivento (Campobasso).

Il riconoscimento era stato annunciato il mese scorso e oggi si è tenuta la cerimonia di consegna al Quirinale. Questa la motivazione: "Per il suo impegno a favore dell'inclusione sociale attraverso una corretta informazione alle famiglie con persone disabili e l'inserimento scolastico e professionale di questi ultimi. Presidente dell'OdV Cielo e terra di Trivento, fonda nel 2009 l'associazione, costituita per lo più da familiari di persone diversamente abili, e nel 2011 inaugura il Centro diurno Raggio di luce. L'Organizzazione di Volontariato Cielo e Terra ha lo scopo di operare a favore delle persone diversamente abili e delle loro famiglie attraverso un'aggiornata informazione sulle diverse tipologie di handicap, un contributo all'inserimento e all'integrazione scolastica lavorativa e sociale delle persone diversamente abili e interventi nell'opera di prevenzione del disagio sociale. Il Centro Socio Educativo Raggio di luce opera nel Comune di Trivento, in un territorio privo totalmente di strutture socio-educative, e con una scarsa cultura nei confronti del disagio sociale; è una struttura socio-educativa rivolta ad utenti con disabilità fisica/psichica e relazionale".

Complessivamente sono 30 le onorificenze consegnate oggi da Mattarella. (ANSA).