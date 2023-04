'Borgo diVino in tour', a settembre tappa molisana a Oratino

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 MAR - La Camera di Commercio (Cciaa) del Molise, in collaborazione con il Network 'Travel&Food', sta organizzando l'edizione 2023 di 'Borgo diVino in tour'. L'evento si articola in quindici tappe alla scoperta delle piccole e tipiche realtà del territorio nazionale puntando l'attenzione sulle tipicità alle produzioni vinicole e favorendo l'enoturismo del Made in Italy. 'Borgo diVino' è un format rivolto a enoturisti, amanti del vino, del food e addetti ai lavori.

Nell'edizione 2022 ha registrato più di 30mila presenze. Una delle tappe previste per il 2023 è nel Molise e si svolgerà a Oratino (Campobasso) dal 1/o al 3 settembre. A tal proposito l'ente camerale ha pubblicato un Avviso di manifestazione d'interesse per le aziende vitivinicole della regione, prevedendo la partecipazione di 14 ditte locali di produzione e/o commercializzazione per l'intero tour della manifestazione.

Per le aziende che parteciperanno alla tappa di Oratino è garantita la possibilità di inviare i propri prodotti nelle altre 14 tappe nazionali presso lo stand istituzionale allestito per ospitare materiale promozionale di tutte le aziende molisane partecipanti. Il costo della partecipazione delle imprese sarà a carico della CciaA sotto forma di contributo de minimis, secondo le specifiche elencate nell'avviso consultabile sul sito web dell'Ente. (ANSA).