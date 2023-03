Cibus, Aast con 44 aziende tra accoglienza e enogastronomia

(ANSA) - TERMOLI, 23 MAR - L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli con le realtà dell'accoglienza con l'enogastronomia molisana, complessivamente 44 aziende, sarà presente all'edizione 2023 del Salone internazionale del Food&Beverage Authentic Italian, in programma il 29 e 30 marzo prossimo, a Parma. Il Cibus Connecting Italy rappresenta, di fatto, un evento che unisce il comparto turistico con l'accoglienza. La fiera è il punto di riferimento in Italia ed Europa non solo dell'enogastronomia, ma anche delle tendenze del gusto più ricercate al mondo.

L'Aast, dopo la partecipazione alla Bit di Milano improntata a tradizione e innovazione, prosegue l'attività di promozione su impulso dell'Assessorato regionale al Turismo nell'ambito del programma:"Le Autentiche emozioni del Molise". Nello stand molisano si terranno 4 show cooking e almeno 10 degustazioni di specialità del territorio come tartufo, salumi, Tintilia, olio extravergine di oliva, formaggi, dolci, pane casareccio, pasta, confetture. Previsti anche assaggi di prodotti idroponici.

Il 29 marzo alle 10 inaugurazione dello stand del Molise con prodotti idroponici. Subito dopo l'apertura si parlerà del Progetto europeo "Innotourclust" Italia-Albania e Montenegro.

(ANSA).