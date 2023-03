Volley: Ct De Giorgi si racconta a studenti Unimol

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 MAR - Un sorta di 'question time' che vedrà come protagonista il Commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo, Ferdinando De Giorgi. A porre domande sulla sua carriera, in campo e in panchina e sul suo modo di vivere lo sport in generale, saranno gli studenti dell'Università del Molise nel corso dell'incontro in programma nell'Aula magna dell'Ateneo il 4 aprile alle 11 al quale parteciperà anche il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi. A fare gli onori di casa, il rettore Luca Brunese. A supportare l'evento, oltre alla Federazione nazionale ed al comitato della Fipav Molise presieduto da Gennaro Niro, Unimol e UniSport, l'ufficio specifico di settore dell'università molisana. "La presenza di De Giorgi - fa sapere la Fipav Molise - rappresenterà anche un primo momento di lancio in vista dell'evento di punta della stagione per il comitato molisano della Federvolley: l'AeQuilibrium Cup Trofeo delle Regioni 2023 che vedrà il meglio del movimento giovanile maschile e femminile a Campobasso tra il 26 giugno e il 1/o luglio. (ANSA).