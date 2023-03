Senza patente forza posto blocco e sperona Volante, arrestato

(ANSA) - TERMOLI, 17 MAR - Guida senza patente in stato di alterazione psicofisica, presumibilmente a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti, con la madre come passeggero, ad alta velocità per le strade di Termoli (Campobasso) e viene arrestato dopo un movimentato inseguimento. L'automobilista, un ventenne già noto alle forze dell'ordine, ha forzato un posto di blocco ed è stato quindi inseguito da una Volante. Nella corsa, ha speronato più volte il mezzo degli agenti del Commissariato e, una volta fermato in corso Fratelli Brigida, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e lesioni. La madre è stata denunciata. (ANSA).