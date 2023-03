Danneggiata rete metano a Bojano, centro bloccato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 MAR - Mattinata di paura a Bojano (Campobasso) dove, in pieno centro, durante i lavori per l'installazione della fibra ottica un escavatore ha danneggiato la condotta centrale del gas metano. Subito gli operai della ditta che era al lavoro hanno allertato le autorità locali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e il sindaco, Carmine Ruscetta. L'area è stata interdetta per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Durante l'intervento il centro cittadino è rimasto interdetto alle auto e ai pedoni. (ANSA).