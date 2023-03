Radioterapia, 13mila firme dal Molise al ministro Schillaci

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 MAR - Tredicimila firme al ministro della Salute Orazio Schillaci per chiedere l'immediata riapertura della Radioterapia al Gemelli Molise e la revoca dei decreti varati dal commissario alla sanità Donato Toma sulle cure ai malati di tumore. Stamattina il Comitato "Salviamo la Radioterapia" ha tenuto una conferenza stampa proprio al Gemelli di Campobasso per presentare l'esito della mobilitazione popolare avviata negli ultimi giorni. Il Comitato è nato dalla volontà di un gruppo di pazienti della Radioterapia. In pochi giorni la petizione, avviata anche attraverso banchetti in diversi centri del Molise, ha consentito di raccogliere tantissime adesioni. Le firme sono ora tutte in alcuni plichi che nelle prossime ore saranno consegnati al ministro della Salute. "I medici del Gemelli - affermano dal Comitato - devono poter tornare a prescrivere direttamente le cure senza dover passare per l'autorizzazione dell'ospedale Cardarelli". Nei vari interventi, i promotori del Comitato hanno riferito anche dei disagi e delle preoccupazioni dei pazienti e della rilevanza della Radioterapia del Gemelli Molise nell'attuale sistema sanitario "in assenza di reali alternative che non compromettano i diritti dei malati". (ANSA).