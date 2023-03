Pasqua: resta chiusa la Cattedrale di Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 MAR - Anche quest'anno a Campobasso sarà una Pasqua senza la Cattedrale. Il più importante luogo di culto della città, chiuso per lavori dall'autunno del 2018, non riaprirà in tempi brevi. E' quanto fanno sapere dalla Curia affermando che al momento non è possibile fare previsioni certe sui tempi della riapertura. La chiesa fu chiusa quasi 5 anni fa dopo un avvallamento riscontrato sul tetto. Sono seguiti lavori importanti per i quali sono stati spesi oltre 600mila euro: il tetto è stato rifatto, le pareti e i portoni sono stati rimessi a nuovo come anche il pavimento. Resta ora un ultimo punto interrogativo e riguarda i lavori per realizzare il controsoffitto in legno. I fondi, 300 mila euro, sono stati stanziati dalla Regione Molise, ma a quanto pare ci sono ancora intoppi burocratici da superare per avere la piena disponibilità dei soldi per pagare la ditta che deve eseguire i lavori, lavori che una volta avviati saranno poi completati entro tre mesi.

