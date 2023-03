In Molise i medici venezuelani in soccorso degli ospedali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 MAR - Dal Venezuela al Molise in soccorso della Sanità regionale. La strada è stata aperta in pieno Covid e prosegue. Era il 16 marzo 2021 quando arrivarono a Campobasso 19 medici, tutti giovani e con la voglia di dare una mano concreta nell'emergenza pandemica. "Ho aspettato quasi un anno per vedermi riconosciuto il titolo in Italia" disse una dottoressa appena scesa dal pullman che l'aveva portata a Campobasso. "Questa è un'esperienza veramente bella - le fece eco una collega - Un sogno aiutare l'Italia che ci ha dato tanto, faremo il meglio per aiutare il Molise". A dare il via al loro arrivo, un Decreto dell'allora Commissario ad Acta per la Sanità, Angelo Giustini, che recepì la disponibilità manifestata dall'Associazione Venezuela: la piccola Venezia. Il doppio filo Venezuela-Molise non si è interrotto. In seguito, grazie a nuovi provvedimenti emessi dall'Azienda sanitaria regionale, altri medici sono arrivati a supporto di quelli locali. Le criticità nel reperire personale da assumere con contratti a tempo indeterminato, tempo determinato o libero-professionali, però, sono rimaste. Una situazione che nel tempo ha portato l'Asrem a stipulare convenzioni con altre Aziende sanitarie per l'acquisto di prestazioni specialistiche, ad 'aprire le porte' ai medici in pensione e quindi a quelli stranieri.

"Se in Molise i concorsi vanno deserti - spiegò all'ANSA a ottobre 2022 Michele Iorio, medico, consigliere regionale, ex governatore e Commissario ad Acta per la sanità del Molise - significa che non è attrattivo il Servizio sanitario regionale pubblico, perché disorganizzato, perché i pochi medici sono costretti a svolgere un lavoro che andrebbe espletato con organici più cospicui, i turni sono massacranti e c'è assenza di primari". Pediatri, ginecologi, specialisti nel servizio di emergenza territoriale 118, anestesisti: sono alcune delle figure professionali che servono al Sistema sanitario regionale (Ssr) alle prese dal 2007 con gli adempimenti previsti dal Piano di rientro per il riequilibrio del disavanzo sanitario e con diversi Commissari che si sono alternati dal 2009, senza però raggiungere l'obiettivo fissato dai ministeri affiancanti Salute e Mef. (ANSA).