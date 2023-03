Editoria: Molise, riaprono edicole con iniziativa Asm

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 MAR - In pochi giorni sono stati aperti 11 nuovi punti vendita nei paesi molisani che, da anni, non avevano più giornali e prodotti editoriali. Sono i primi risultati positivi del progetto "Una edicola in ogni comune", lanciato dall'Associazione della Stampa del Molise in collaborazione con il gruppo Di Canto. "Grazie all'imprenditore salernitano, che ha accolto l'appello dell'Asm - afferma il presidente del sindacato dei giornalisti molisani Giuseppe Di Pietro - sta nascendo una nuova rete di distribuzione, senza costi extra per edicole e rivenditori generici nelle zone fino ad oggi non coperte. Attualmente, sono oltre 70 i centri della regione raggiunti, con l'obiettivo di superare quota 100 su 136 complessivi".

Di Pietro evidenzia come l'ampliamento dell' offerta editoriale si traduca in un servizio per i cittadini, con notevoli risvolti sociali e culturali. Per supportare l'iniziativa, l'Assostampa ha programmato due incontri, riservati agli attuali gestori di edicole e a chi ha in programma di aprire un nuovo punto vendita. Nell'occasione, saranno fornite le notizie in merito alle novità che riguarderanno il settore nelle prossime settimane. La prima assemblea si terrà a Campobasso nella sala consiliare del Comune di Campobasso, il prossimo venerdì 17 marzo, dalle 15 alle 17. La seconda è prevista nella sala consiliare del Comune di Isernia, lunedì 20 marzo, dalle 15:30 alle 17:30. (ANSA).