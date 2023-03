Fondi Ue, Molise virtuoso nel rapporto disponibilità-utilizzo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 MAR - Il Molise è tra le regioni con la più alta percentuale (91,8%) di Fondi europei (Fesr, Fse, Por) messi a disposizione nel periodo 2014-2020 e utilizzati. A fronte di risorse finanziate dalla Ue pari a 77 milioni di euro, sono stati utilizzati 71 mln. E' quanto emerge da una elaborazione dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre su dati del ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr. Le amministrazioni regionali più in difficoltà, fa sapere la Cgia, sono quelle del Mezzogiorno.

Entro la fine del 2023, pena la perdita delle risorse, la Puglia deve spendere altri 335 milioni di euro, la Calabria 616 milioni, la Campania 1,27 miliardi e la Sicilia 1,45 miliardi.

Al 31 dicembre scorso, la percentuale di spesa realizzata sul totale da ricevere era solo del 65,5% in Calabria, del 65,7% in Campania e del 64% in Sicilia. (ANSA).