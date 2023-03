Campobasso, dopo 20 anni terminato sovrappasso pedonale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 MAR - Inaugurato questa mattina a Campobasso l'ultimo tratto del sovrappasso pedonale che collega il terminal degli autobus extraurbani al centro della città.

L'iter procedurale per la realizzazione era iniziato circa 20 anni fa con stanziamenti regionali. "Dopo tutti questi anni e i diversi intoppi che si sono dovuti affrontare per la sua realizzazione - ha commentato il sindaco, Roberto Gravina - era un dovere verso la collettività giungere al completamento e all'apertura di un'opera pubblica. Il suo utilizzo renderà più sicuro il transito ai pedoni". "L'esecuzione dei lavori che riguardano il collegamento pedonale, denominato 'ramo C' - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Amorosa - ha presentato da subito alcune criticità tecnico-amministrative che si è cercato di risolvere apportando soluzioni efficaci al fine di evitare inutili conflitti che avrebbero potuto inasprire le problematiche, a discapito dell'esecuzione dell'opera stessa e, soprattutto, nell'interesse della collettività". (ANSA).