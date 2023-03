Sindacati Molise, su Gigafactory Termoli coinvolgere Governo

(ANSA) - TERMOLI, 10 MAR - Coinvolgere Stellantis e il governo nel tavolo di concertazione sulla Gigafactory di Termoli per definire aspetti ancora poco chiari. E' quanto emerso, oggi, dal primo incontro tra le organizzazioni sindacali nazionali e regionali del Molise ed i rappresentanti di Acc, la joint-venture costituita tra Stellantis, Mercedes e Tolal per la realizzazione dello stabilimento di batterie adriatico, il primo in Europa.

"La produzione inizierà nel 2026 e crescerà gradualmente fino al 2030 occupando 1.800 persone. Il governo ha deliberato di cofinanziare l'investimento ma si attende ancora l'autorizzazione europea sugli aiuti di stato - dichiarano da Fim, Fiom, UIlm, Fismic, Uglm, Aqcfr -. Come sindacati accogliamo con favore l'avvio del progetto ma chiediamo il coinvolgimento innanzitutto di Stellantis e poi del Governo poichè ci sono molti aspetti ancora da definire per garantire la tutela degli oltre 2 mila lavoratori oggi impiegati nella fabbrica di motori di Stellantis. Chiediamo continuità lavorativa nel passaggio fra Stellantis e Acc in modo da assicurare occupazione, salario e trattamenti costanti. Inoltre occorre coinvolgere le istituzioni per chiedere ammortizzatori sociali e formazione a Governo e Regione Molise".

In conclusione le organizzazioni sindacali chiedono "la convocazione di un tavolo ministeriale con la presenza di tutti i soggetti coinvolti per individuare strumenti volti a garantire tutte le soluzioni di tutela e occupazionali dei lavoratori".

(ANSA).