Niente cure a minori autistici, ex dg Asrem a giugno dal gup

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 MAR - L'ex direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, dovrà comparire il prossimo 22 giugno davanti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso, Roberta D'Onofrio, per rispondere dell'ipotesi di reato di omissione di atti d'ufficio. Per Florenzano, che ha lasciato l'incarico al vertice dell'Azienda sanitaria regionale del Molise qualche giorno fa, nei mesi scorsi la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito di una inchiesta sulle mancate cure a minori autistici.

Nel dettaglio la vicenda riguarda i genitori di 5 minori affetti da autismo che in passato hanno inoltrato istanze all'Asrem affinché i loro figli potessero fruire del trattamento di riabilitazione attraverso il metodo 'Aba' o in alternativa ricevere il rimborso delle spese sostenute per potersi curare in altre strutture specializzate, così come era stato disposto dal giudice del Tribunale ordinario in merito alle cause civili intentate dagli stessi genitori. Secondo la Procura Florenzano ha omesso di provvedere in tal senso impendendo che i minori venissero presi in carico dall'Asrem per ricevere le cure terapeutiche e riabilitative. L'udienza preliminare era inizialmente prevista il 21 febbraio scorso, ma è stata rinviata a giugno per la mancata notifica dell'udienza alle parti coinvolte. (ANSA).