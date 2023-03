Gemelli Molise: nel weekend mobilitazione a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 MAR - Continua la mobilitazione popolare del Comitato "'Salviamo la Radioterapia in Molise' a sostegno del medesimo reparto del 'Gemelli Molise' di Campobasso, struttura privata convenzionata con il Sistema sanitario regionale (Ssr). La decisione di proseguire la protesta, si legge in una nota, "fino a quando non verranno emanati atti ufficiali che sanciranno la 'messa in sicurezza' del reparto di Radioterapia".

Domani, 11 marzo e domenica 12 il presidio del Comitato sarà a Campobasso in Piazza Vittorio Emanuele dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30. All'interno dello stand sarà possibile sottoscrivere la petizione popolare al ministro della Salute, Orazio Schillaci, con cui si chiede la revoca del Decreto del Commissario ad Acta per la sanità e presidente della Regione, Donato Toma,'Linee guida per l'erogazione delle prestazioni di radioterapia', e la sospensione di un secondo Decreto che fissa nuovi tetti di spesa. (ANSA).