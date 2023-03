Covid: monitoraggio Molise, numeri ancora in calo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 MAR - In Molise i numeri della pandemia scendono ai minimi degli ultimi due anni. Nel settimanale monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità diffuso oggi l'indice Rt scende da 0,56 a 0,14 mentre l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti passa da 21,7 a 13,4.

Sul fronte ospedaliero, in area medica i posti occupati sono l'1',1 per cento (erano il 2,3 la settimana scorsa). In terapia intensiva il tasso di occupazione è invece 2,6 (mentre la settimana scorsa era zero). (ANSA).