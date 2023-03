Censimento imprese: Istat, Molise tra regioni in ritardo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 MAR - Manca meno di un mese (31 marzo) alla conclusione del Censimento permanente delle imprese e tra le regioni in ritardo c'è il Molise insieme a Calabria e Sicilia mentre le più veloci sono Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino. Lo rileva l'Istat. A tre mesi dall'avvio della rilevazione, è stato compilato circa il 29,5% dei questionari e il 7,4% è in fase di compilazione. L'Istituto di statistica ricorda che "partecipare alla piena riuscita del Censimento è importantissimo perché permette di conoscere la struttura del nostro sistema economico nazionale e di capire come sta cambiando". I dati che verranno raccolti forniranno informazioni su molti aspetti strategici del sistema produttivo: struttura proprietaria, gestione delle risorse umane, relazioni produttive e filiere, mercati di riferimento, attività innovativa e uso delle tecnologie, internazionalizzazione produttiva, processi di trasformazione e azioni per la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale. (ANSA).