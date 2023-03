Centenario Jacovitti, al via mostra Castello Svevo Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 09 MAR - In occasione del centenario della nascita di Benito Jacovitti avvenuta a Termoli il 9 marzo del 1923, sarà inaugurata oggi al Castello Svevo la mostra legata concorso dal titolo "Jacovitti Amo".

L'iniziativa rientra negli eventi del cartellone voluto dall'Amministrazione comunale per celebrare i 100 anni dalla nascita del fumettista.

L'evento, curato dall'associazione A' Paranze con il patrocinio del Comune di Termoli, fa seguito al concorso che ha visto gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Termoli cimentarsi nel disegno dei loro personaggi preferiti creati da Jacovitti.

Visto il gran numero di elaborati presentati, la rassegna sarà aperta in due sessioni: da oggi all'11 marzo con disegni e tavole delle scuole medie e superiori; dal 16 al 18 marzo prossimo con i lavori degli alunni delle elementari.

Nelle prossime settimane si svolgerà la premiazione e una nuova esposizione degli elaborati presso l'auditorium della chiesa di San Pietro e Paolo della città.

Gli studenti dell'Alberghiero si occuperanno del servizio ospitalità al Castello Svevo. (ANSA).