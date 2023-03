Dal look di Fiorello alla Balmain, la storia di Fortini

(ANSA) - LETINO, 04 MAR - Da Letino (Caserta) a Parigi: Matteo Fortini realizza il sogno di uno stage alla Balmain Paris, passando per via Asiago a Roma dove Fiorello ha indossato un look della sua collezione. È la storia di un ragazzo di 23 anni, nato in un paese di 600 abitanti con la passione della moda scoperta già durante la sua infanzia.

Da qui la scelta di iscriversi al Liceo Artistico 'Manuppella' di Isernia e poi all'Accademia di Costume & Moda di Roma. Trampolino di lancio un talent cui ha partecipato, tramite l'Accademia (dove si è laureato), presentando la Collezione 'Ophelia' menswear.

Da qui l'attenzione su di lui di alcune riviste specializzate e del costumista di Rosario Fiorello. "Sì - ha raccontato all'ANSA -, il poncho verde che indossava Fiorello durante i collegamenti con Sanremo e per la diretta del suo programma dopo il Festival, è una mia creazione".

Ora è pronto per l'esperienza da Balmain Paris. "Comincio il 20 marzo nel reparto Print design team. Mi occuperò delle stampe e avrò modo di farmi conoscere. Chissà, potrebbero anche decidere di prolungare il mio stage o di trasformarlo in altro.

Sono pronto a tutto, a seguire la moda ovunque essa mi chiami.

Spero di potermi formare nel mondo e di spendere la professionalità che acquisirò in Italia". (ANSA).