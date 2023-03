Sanità, mobilità oncologica, Molise a 'doppia velocità'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 MAR - E' un Molise a 'doppia velocità' quello che emerge dal report dell'Agenzia nazionale per il servizi sanitari regionali (Agenas) relativo ai flussi della mobilità oncologica per regioni nel 2021. Leggendo i dati si apprende infatti che oltre il 50 per cento (50,65 per cento) dei pazienti residenti nella regione ha deciso di curarsi fuori regione, dato più alto d'Italia, ma nel contempo il Molise fa segnare anche il più alto indice di attrazione del Paese pari al 48,96 per cento. In base al documento dell'Ufficio statistica e flussi informativi sanitari dell'Agenas emerge che, su 997 pazienti, i ricoveri dei residenti sono stati 492 mentre quelli che hanno deciso di farsi curare fuori regione sono stati 505.

Significativo anche l'indice di attrattività: nel 2021 sono stati 472 i pazienti extraregionali. (ANSA).