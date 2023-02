Gemelli Molise: Petracca,inizieremo a non accettare pazienti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 FEB - "In assenza di soluzioni che aspettiamo oggi, purtroppo da domani inizieremo gradualmente a non accettare più pazienti a Radioterapia". Lo ha detto questa mattina il presidente del Gemelli Molise, Stefano Petracca, nel suo intervento in Consiglio comunale a Campobasso in seduta monotematica sulla sanità. Il manager ha posto l'accento anche sul mancato dialogo con la Struttura commissariale al cui vertice c'è il presidente della Regione, Donato Toma e con la direttrice generale della Salute della Regione, Lolita Gallo.

"Fino ad ora - ha detto - zero risposte, in tanti parlano, purtroppo fatti e soluzioni non si trovano". Il nodo è rappresentato dal Decreto commissariale (1/2023) nel quale si stabilisce che le prestazioni di radioterapia (schermature) del Gemelli vengano validate dal direttore del reparto di Oncologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, decisione fortemente criticata dal vertice del Gemelli.

"Oggi siamo fuori legge - ha sottolineato Petracca - non stiamo applicando il Dca 1". Il Gemelli, dunque, sta continuando a seguire le indicazioni dei propri specialisti effettuando le schermature in base alle esigenze rappresentate e non sui 'numeri', in diversi casi minori rispetto alle richieste, comunicati dal centro proscrittore del Cardarelli. (ANSA).