Aast con aziende Molise al Cibus di Parma 29 e 30 marzo

(ANSA) - TERMOLI, 28 FEB - L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, nell'ambito delle "Autentiche emozioni del Molise", sarà presente al Cibus, il Salone internazionale del food&beverage, in programma a Parma dal 29 al 30 marzo con le aziende del territorio. Dopo la Bit di Milano dove sono stati promossi pacchetti turistici tra tradizione e innovazione, l'Aast prosegue il programma di attività per la promozione del turismo e delle imprese del settore.

All'evento saranno presentate con degustazioni le specialità enogastronomiche molisane. L'edizione 2023 del Cibus presenta diverse novità tra cui le quattro aree tematiche che inaugura quest'anno: due legate all'eccellenza Made in Italy: ortofrutta fresca e produzioni artigianali di gelato e pasticceria; due ad alto contenuto innovativo: componenti plant-based e integrazione alimentare.

Le aziende molisane interessate dovranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 12 di giovedì 2 marzo prossimo, all'indirizzo e-mail:aastfiera@gmail.com.

Per gli imprenditori del posto che hanno già preso parte alla Bit sarà necessario presentare il solo modulo di adesione mentre le altre realtà aziendali dovranno inviare anche pacchetti turistici realizzati ad hoc, entro e non oltre giovedì 9 marzo, alle ore 12. (ANSA).