Gdf, in Molise nel 2022 accertate frodi Iva per 20 mln euro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 FEB - Nel 2022 le frodi Iva contestate dalla Guardia di Finanza di Campobasso ammontano a 20 milioni di euro e le ultime indagini hanno accertato la presenza di cospicui guadagni non dichiarati al fisco per oltre 6 milioni di euro. Nel corso delle ultime indagini, le Fiamme Gialle hanno effettuato controlli a carico di aziende nel settore del commercio di autoveicoli e in molti casi si è trattato di autovetture di provenienza estera.

Il contrasto a tali frodi è fondamentale per preservare le risorse dei bilanci pubblici, sia dello Stato sia dell'Unione Europea, salvaguardare gli operatori economici onesti dalla concorrenza sleale delle imprese che evadono l'Iva e i dazi doganali nonché per tutelare i cittadini dai beni di dubbia provenienza e natura. (ANSA).